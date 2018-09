La clinique Saint-Pierre d'Ottignies se dote d'un scanner bi-tube à double énergie

(Belga) Les responsables de la clinique Saint-Pierre d'Ottignies ont annoncé mercredi que leur établissement venait de se doter d'un nouveau scanner à la pointe de la technologie. Ce "scanner bi-tube à double énergie" sera inauguré officiellement vendredi 7 septembre après-midi dans le service de radiologie. Le nouvel outil permet de réduire les doses émises aux patients et d'améliorer le rapport entre cette dose émise et la qualité d'image. Le scanner dont s'est doté la clinique Saint-Pierre permet par ailleurs d'effectuer des examens en moins d'une seconde.

Ce nouvel outil qui fonctionnera dans le service de radiologie de la clinique Saint-Pierre utilise deux tubes à rayons X émettant à une énergie différente, couplés à des détecteurs très performants. Ce qui permet de déterminer avec plus de précision la dose émise au patient, et de la réduire. Ce qui est particulièrement bénéfique pour les patients fragiles et chez les enfants, indiquent les responsables. La double énergie permet aussi l'acquisition de deux jeux de données et la gestion informatisée de ces données offre au radiologue de nouvelles possibilités de reconstruction des images. "Ce nouveau scanner est par ailleurs ultra-rapide et permet d'effectuer des examens en moins d'une seconde avec de nombreux avantages: étude des artères coronaires quel que soit le rythme cardiaque du patient, étude des poumons sans devoir maintenir une apnée prolongée, étude chez les enfants sans sédation, accélération de la prise en charge des urgences nécessaires chez les patients polytraumatisés", énumère la clinique Saint-Pierre. (Belga)