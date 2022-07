La Commission européenne veut une commémoration annuelle des victimes du climat

(Belga) La Commission européenne veut créer une journée annuelle de commémoration des victimes du changement climatique, a indiqué jeudi son vice-président Frans Timmermans alors que la Belgique et l'Allemagne se souviennent des inondations meurtrières de l'été 2021.

Juste avant une réunion informelle des ministres européens de l'Environnement à Prague, le commissaire néerlandais a rappelé que plus de 220 personnes sont mortes il y a un an dans les inondations qui ont frappé les deux pays. Ils sont devenus la proie de "phénomènes météorologiques imprévisibles résultant de la crise climatique", a estimé le vice-président. Frans Timmermans souhaite davantage d'attention pour les victimes. Il a évoqué la fille de 15 ans d'un collègue de la Commission décédée dans les Ardennes l'été dernier. "Je pense que ce serait une bonne idée de commémorer au moins un jour par an les victimes de ces terribles phénomènes météorologiques", a-t-il déclaré. Il mettra la proposition sur la table dès ce jeudi lors de la réunion des ministres à Prague. (Belga)