La Commission lance une plateforme européenne pour rassembler les données scientifiques

Une plateforme de données sur le coronavirus SARS-CoV-2 et la maladie qu'il provoque, le Covid-19, a été lancée à l'échelle de l'UE, a annoncé lundi la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen.

Cette plateforme en ligne doit aider les chercheurs à travers l'Europe à accéder aux résultats des travaux déjà réalisés sur le virus, pour mieux le comprendre et, in fine, pouvoir développer d'éventuels traitements, vaccins ou nouveaux tests. "Les chercheurs pourront stocker, partager et analyser une grande variété d'observations sur le coronavirus grâce à cette plateforme. Des données génomiques, microscopiques ou cliniques, par exemple", a expliqué l'Allemande dans une courte vidéo. "Les scientifiques du monde entier ont déjà produit une mine de connaissances sur le coronavirus", observe-t-elle. Le site (www.covid19dataportal.org), actif, sera nourri dans les prochains jours de "milliers de séquences ADN" et de "dizaines de milliers d'articles de recherche", selon la présidente de l'exécutif européen. Ceux qui veulent contribuer au rassemblement d'informations scientifiques peuvent contacter l'équipe de curateurs du site. L'initiative vient de la Commission et de l'Institut européen de bio-informatique, avec des partenaires de recherche et les États membres. Au-delà de la crise du coronavirus, la plateforme sert aussi de "projet pilote" pour une ambition plus large, celle du "European Open Science Cloud" (EOSC) via lequel les chercheurs devraient pouvoir accéder à l'avenir aux données issues de différentes disciplines. Il s'agit de fédérer des réseaux de données, de résultats de recherches scientifiques en "open data", issus de différents pays et disciplines. Un "nuage européen pour la recherche consacrée à la science ouverte", selon les mots de Jean-Claude Juncker en 2015, quand la Commission avait annoncé son projet.