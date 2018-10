La COP24 à Katowice "doit être un succès"

(Belga) La COP24 sur le climat, en décembre à Katowice en Pologne, "doit être un succès" et mettre en œuvre l'accord de Paris, a déclaré mardi à Cracovie, Patricia Espinosa, responsable des négociations climatiques à l'ONU.

"Ce succès passe par l'adoption des règles de mise en œuvre de l'accord de Paris", a précisé Mme Espinosa soulignant que "l'urgence n'a jamais été aussi grande". "Nous ne pouvons pas nous permettre de mener d'interminables négociations", a-t-elle insisté devant les représentants de 35 pays participant à la dernière Pre-COP qui se tient de lundi à mercredi à Cracovie, à plus d'un mois du sommet mondial sur le climat. La réunion prépare les négociations de la COP24 qui se tiendra du 2 au 14 décembre à Katowice en Haute-Silésie. La communauté internationale doit finaliser l'accord de Paris pour atteindre l'objectif de limiter le réchauffement climatique à moins de 2°C voire à 1,5°C par rapport au niveau de la Révolution industrielle. L'accord incite les pays à revoir à la hausse leurs engagements qui conduisent à ce stade le monde au-delà de 3°C. "Je suis inquiète car les émissions de gaz à effet de serre devraient encore croître en 2018, après une hausse en 2017", a-t-elle souligné. L'inaction signifiera "une déstabilisation de l'économie mondiale" qui "touchera tous les pays" et entraînera "des pertes en productivité allant jusqu'à 3 billions de dollars d'ici 2030". Le réchauffement climatique risque aussi de pousser entre 50 millions et 200 millions de personnes dans le monde à se déplacer. (Belga)