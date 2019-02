La Croix-Rouge de Belgique a besoin de plasma

(Belga) La Croix-Rouge de Belgique lance un appel aux dons de plasma afin de sauver des patients atteints de troubles des défenses immunitaires. Des actions de sensibilisation sont menées depuis le mois de janvier, explique l'organisation lundi dans un communiqué.

Le plasma est la partie liquide du sang, composée à 90% d'eau, dans laquelle se trouvent les protéines essentielles pour l'organisme. Donner du plasma est plus efficace que du sang car il est prélevé directement et en trois fois plus grande quantité que lors d'un don de sang mais son déroulement dure un peu plus longtemps. Il est néanmoins possible de faire un don plus souvent, tous les 15 jours. Pour donner du plasma, il faut prendre rendez-vous dans un lieu de prélèvement et prévoir une heure trente de son temps (l'entrevue avec le médecin et le prélèvement). La campagne de sensibilisation a été lancée mi-janvier par la Croix-Rouge dans les grandes villes du pays. Les organisateurs proposent au public de passer un peu de temps dans une bulle pour comprendre l'isolement dont souffrent les patients au quotidien. 15.000 Belges sont immuno-déficients et il faut jusqu'à 130 donneurs pour soigner un patient. Les prochaines campagnes auront lieu au Basilix Shopping Center de Bruxelles le 16 février, aux Grands Prés à Mons le 23 février, au Shopping Les Bastiens de Tournai le 2 mars et au Woluwe Shopping Center de Bruxelles le 9 mars. (Belga)