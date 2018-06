La Croix-Rouge formera 760 élèves aux premiers secours pendant les jours blancs

(Belga) Les élèves du secondaire qui terminent ces jours-ci leurs examens de fin d'année pourront se former, pendant les "jours blancs" (ces jours qui les séparent de la fin de l'année scolaire alors que les cours sont suspendus), aux gestes des premiers secours auprès de la Croix-Rouge de Belgique. Cette dernière indique mercredi dans un communiqué qu'elle formera au moins 760 élèves.

Quelque 360 élèves seront formés dans une trentaine d'écoles dans les provinces du Brabant wallon, du Hainaut, de Namur, de Liège, de Luxembourg et en région bruxelloise, grâce au soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles, et 400 élèves du Brabant wallon seront initiés dans 25 établissements secondaires et deux structures communales, grâce au partenariat avec le collectif "Délibère toi". D'autres jeunes encore seront formés grâce à des initiatives locales, de communes notamment, précise encore la Croix-Rouge. Tous vont suivre gratuitement un cours d'une quinzaine d'heures qui leur donnera accès au BEPS, le brevet européen de premiers secours. Ils seront ainsi capables de soigner une brûlure ou une hémorragie et de pratiquer une réanimation. (Belga)