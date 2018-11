La fédération belge des vins et spiritueux veut plus d'éthylotests dans les lieux publics

(Belga) La fédération belge des vins et spiritueux, Vinum Et Spiritus, a décidé de soutenir le Fonds Emile Leus, qui plaide pour plus de détecteurs d'alcool dans les lieux publics. "Avec les Alcoscan, les automobilistes peuvent évaluer eux-mêmes leur alcoolémie avant de prendre le volant", indique la Fédération jeudi.

Elle entend également sensibiliser les exploitants des établissements Horeca et les organisateurs d'événements de masse à une consommation d'alcool "responsable". "C'est avec une grande fierté que nous rejoignons le Fonds Emile Leus dans sa lutte contre les drames liés à l'alcool", affirme le directeur général de la fédération, Geert Van Lerberghe. Le Fonds Emile Leus a été fondé par les parents d'Emile, décédé en 2009 dans un accident de voiture provoqué par un automobiliste ivre, à Oosterzele. Le Fonds plaide en faveur d'une sensibilisation accrue du grand public aux dangers de l'alcool au volant et réclame davantage d'éthylomètres dans les lieux publics. La Fédération belge des vins et spiritueux apportera également son soutien financier à une pièce de théâtre itinérante dont l'objectif est de sensibiliser aux risques de l'alcool dans les écoles. (Belga)