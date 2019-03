La Flandre instaure une obligation d'inventaire amiante pour les édifices d'avant 2001

(Belga) Le parlement flamand a donné son feu vert, mercredi soir, à un décret visant à accélérer le démantèlement des matériaux des bâtiments à base d'amiante, au nord du pays. Point central du texte qui devra encore faire l'objet d'arrêtés d'exécution: l'obligation, désormais, d'obtenir un certificat attestant de la réalisation d'un inventaire sur l'amiante au moment de la mise en vente d'un bien datant d'avant 2001.

La Région flamande estime que les bâtiments et infrastructures situées sur son territoire contiennent encore deux millions de tonnes d'amiante. Il s'agit notamment de nombreuses écoles construites dans les années '70 et '80. Septante à 90% des édifices d'avant 2001 contiennent au moins une application à base d'amiante. L'attestation amiante devra accompagner l'acte notarié. Les pouvoirs publics flamands ont par ailleurs consacré l'an dernier 9 millions d'euros pour aider les communes à accélérer le tempo du désamiantage. Ce budget est passé à 10 millions d'euros pour 2019 et les années à venir. Le gouvernement flamand a par ailleurs réservé 7,5 millions d'euros pour des opérations de désamiantage dans les écoles.