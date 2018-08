La Fondation 30 millions d'amis verse 1,3 million d'euros à des refuges en difficulté

Soins vétérinaires, nourriture, travaux... La Fondation 30 millions d'amis a versé cet été 1.341.931 euros à 219 refuges répartis sur toute la France, pour venir en aide aux animaux abandonnés accueillis dans des établissements en difficulté, a-t-elle annoncé mardi à l'AFP.

"Cette aide est indispensable pour faire vivre les petits refuges qui sont saturés et n'ont pas les moyens de financer notamment les travaux qui doivent être aux normes, les opérations, vaccinations et stérilisations des chiens et des chats et leur nourriture", a commenté Jean-François Legueulle, délégué général de la Fondation 30 millions d'amis.

Il a rappelé que "les animaux amenés en fourrière risquent l’euthanasie sous huit jours si personne ne peut les accueillir".

"En cette période estivale, propice aux abandons, les refuges sont saturés et cette aide est vitale pour beaucoup de refuges d'autant que les adoptions se font rares car les gens sont en vacances", a-t-il ajouté.

Dans un soucis de transparence, la Fondation 30 millions d’amis "n’attribue jamais de prêt ni d’aide en numéraire aux refuges" mais "règle les frais sur justificatifs directement aux fournisseurs et praticiens, ce qui lui permet de contrôler parfaitement les dépenses".

Les refuges aidés par la Fondation font l’objet d’une enquête très approfondie et répondent à des critères rigoureux de gestion et d’organisation.

Le film bouleversant de sa dernière campagne contre l'abandon sur un chien qui reste fidèle à sa maîtresse jusqu'à sa mort, a déjà été vu par 12 millions de personnes sur les réseaux sociaux.

Chaque année en France, 100.000 chiens et chats sont encore abandonnés, dont 60.000 l’été. 79 animaux sont accueillis en refuges pour 50 places disponibles en moyenne. 50.000 à 80.000 animaux attendent toujours un nouveau maître.