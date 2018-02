La Fondation contre le cancer va sensibiliser les fans de foot à une vie plus saine

(Belga) Le Belgium Fanclub 1895, fanclub officiel des Diables Rouges, et la Fondation contre le cancer ont conclu un partenariat pour sensibiliser les supporters de football à un style de vie sain, ont fait savoir vendredi les deux organisations.

"De nombreux supporters sont confrontés eux-mêmes au cancer, ou bien le sont au sein de leur famille ou cercle d'amis. En tant que Belgium Fanclub 1895, nous tenons à apporter notre pierre à l'édifice en soutenant la Fondation contre le cancer dans sa lutte contre cette terrible maladie", justifie Tijs Cools, l'un des coordinateurs de l'organisation de supporters. "La fonction d'exemple des équipes de football et clubs de supporters est cruciale dans le cadre de la promotion d'un style de vie sain auprès des jeunes", appuie le docteur Didier Vander Steichel, directeur général de la Fondation contre le cancer. Durant l'année 2018, le Belgium Fanclub 1895 soutiendra différentes actions de sensibilisation de la Fondation contre le cancer et organisera des événements pour encourager la recherche scientifique et les campagnes de prévention. Dès février, les équipes du club 1895 participeront ainsi à l'opération "Tournée minérale" et en assureront la promotion auprès de tous les supporters. Une équipe prendra par ailleurs part à trois "Relais pour la vie", en présence des clubs de supporters 1895 locaux. En mars, une session de "Tabacstop" sera proposée à tous les supporters qui voudraient arrêter de fumer. Plus généralement, "la Fondation contre le cancer soutient le fanclub 1895 et l'URBSFA dans une meilleure application de l'interdiction générale de fumer en vigueur lors de tous les matches et stages des équipes nationales", souligne celle-ci. (Belga)