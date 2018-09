La fondation prince Laurent "a déjà pu aider plus de 300.000 propriétaires d'animaux"

(Belga) La fondation prince Laurent a aidé, depuis sa création, plus de 300.000 propriétaires d'animaux, a déclaré le prince dimanche, lors d'un "Speakers Corner" consacré aux soins des animaux à Gand. La fondation espère y développer cet hiver un accueil pour les sans-abri et leurs compagnons à quatre pattes dans des conteneurs, un projet qui est en cours à Bruxelles depuis 2012.

Dans ses cinq centres belges, la fondation offre des soins vétérinaires aux animaux des personnes défavorisées. Elle collabore notamment avec les universités de Gand et de Liège. "A Bruxelles, depuis 2012, nous accueillons chaque hiver 16 personnes avec leurs animaux dans deux conteneurs. Ils peuvent y manger, y dormir et y recevoir des soins. Nous espérons pouvoir développer ce projet à Gand et dans d'autres villes", a expliqué le prince Laurent. (Belga)