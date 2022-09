La Grande Clean Walk de Bruxelles tiendra dimanche sa troisième édition

(Belga) La troisième édition de la Grande Clean Walk de Bruxelles aura lieu dimanche 25 septembre, a annoncé l'association Clean Walker, organisatrice de l'évènement, dans un communiqué de presse vendredi. L'action de cette année débutera à 13H30 à la Place Sainte-Catherine dans le centre de Bruxelles.

La journée a pour but non seulement de sensibiliser la population à un mode de vie "zéro déchet" et aux conséquences de la surconsommation, mais également de défendre l'idée que les petits gestes peuvent améliorer la situation pour avoir une ville et un environnement plus propres. Au-delà de l'action en elle-même, c'est un changement nécessaire des mentalités qui est visé par cette action. Clean Walker Belgique est une association qui souhaite fédérer les énergies autour de la problématique des déchets sauvages dans les rues, forêts, etc. Leur combat consiste à rendre Bruxelles et la Belgique entière plus propres et responsables sur les questions de propreté publique et environnementale. La précédente édition l'année dernière a été jugée comme un succès avec 300 participants, 65.000 mégots et une tonne de déchets ramassés. Les partenaires de l'évènement seront Fun Radio, la ville de Bruxelles et Youth For Climate. Des personnalités populaires chez les jeunes seront présentes telles que Youssef Swatt's, rappeur tournaisien et David Rodriguez, créateur de vidéos sur Tiktok. L'ASBL et la ville de Bruxelles fourniront le matériel mais Clean Walker conseille aux participants de prendre leurs propres gants s'ils en ont pour éviter de gaspiller des gants jetables. (Belga)