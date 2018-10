La loi de Hubble devient la loi de Hubble-Lemaître

(Belga) La loi de Hubble sur l'expansion de l'Univers a été rebaptisée en loi "Hubble-Lemaître", en l'honneur de Georges Lemaître, professeur à l'Université catholique de Louvain et "père du Big Bang", se réjouit dans un communiqué mardi l'UCLouvain. Cette proposition avait été soumise lors de la 30e assemblée générale de l'Union astronomique internationale (UAI).

En 1927, Georges Lemaître, originaire de Charleroi, avait publié un article intitulé "Un univers homogène de masse constante et de rayon croissant", présidant la loi de récession des galaxies. Soit deux ans avant que le scientifique américain Edwin Hubble, qui ne connaissait pas cet article publié en français, ne publie la célèbre "Loi de Hubble" sur base de ses observations astronomiques. Cette fameuse loi indique que les galaxies s'éloignent les unes des autres à une vitesse approximativement proportionnelle à leur distance, rappelle l'université. Il s'agit de la première preuve de l'expansion de l'Univers et du "Big Bang". "En rebaptisant la loi fondamentale de l'expansion de l'univers comme étant la Loi de Hubble-Lemaître, la communauté scientifique internationale reconnaît unanimement aujourd'hui le professeur Georges Lemaître comme le fondateur de la cosmologie physique moderne et de la Théorie du Big Bang", commente Jan Govaerts, professeur de physique à l'UCLouvain. L'université "est heureuse et fière de cette reconnaissance pour l'un de ses plus éminents scientifiques". (Belga)