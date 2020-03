La maire socialiste sortante Anne Hidalgo en tête du premier tour à Paris

(Belga) La maire socialiste sortante Anne Hidalgo est arrivée en tête du premier tour des élections municipales à Paris avec 29,3% des voix, devançant sa rivale de droite Rachida Dati (LR) et la candidate du parti d'Emmanuel Macron, Agnès Buzyn (LRM), rapportent plusieurs médias français lundi.

La maire sortante a recueilli 29,3% des voix, bien plus que ce que laissaient présager les sondages qui la plaçaient au coude à coude avec Rachida Dati. Cette dernière, créditée de 22,7% des suffrages, obtient la deuxième place, devant l'ancienne ministre de la Santé publique (LERM) Agnes Buzyn (17,9%). Appelés aux urnes pour les élections municipales dans tout le pays, les Français ont déserté les bureaux de vote dimanche, avec pour conséquence une abstention record estimée entre 53,5% et 56%. Le pays est à l'arrêt en raison de la pandémie du coronavirus, ce qui a poussé plusieurs responsables politiques à réclamer le report du second tour. (Belga)