La marche nationale pour le climat aura lieu à Mons le 9 mai

La cite hainuyère a déjà été le théâtre de deux manifestations pour le climat qui avaient rassemblé quelque 1.400 personnes le 14 février et environ 2.500 personnes le 15 mars. La manifestation orchestrée par "Mons se bouge pour le climat" sera le lieu de rendez-vous national des marches pour le climat. Les organisateurs ont annoncé la présence des deux figures du mouvement climatique estudiantin, l'Anversoise Anuna Dewever et la Namuroise Adélaide Charlier. Des départs des plus grandes villes du pays vers Mons seront organisés. Le même jour, les cyclistes montois poseront à leur manière un geste concret pour la planète en venant "Tous et toutes à vélo" à Mons. Pendant la journée, ils donnent rendez-vous à tous les citoyens à un "Bureau des promesses électorales" installé au Marché aux Herbes pour manifester leur volonté de poursuivre le combat pour le climat et une mobilité sociale et durable au-delà des élections du 26 mai. (Belga)