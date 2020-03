La ministre britannique de la Santé annonce être testée positive au Covid-19

(Belga) Au Royaume-Uni, la ministre de la Santé Nadine Dorries a fait part dans une déclaration qu'elle avait été testée positive au nouveau coronavirus Covid-19, annonce la BBC mardi soir.

La patiente de 62 ans assure qu'après avoir pris connaissance du diagnostique elle avait pris toutes les précautions recommandées et s'être isolée. L'annonce survient alors qu'un sixième décès lié à l'épidémie a été enregistré outre-Manche. Le Royaume-Uni recense 382 cas d'infection, pour une population de plus de 60 millions de personnes. L'association des médecins du pays a recommandé que les médecins généralistes suspendent leur contrôle de routine - comme du diabète, de la pression artérielle, ou des problèmes cardiaques ou pulmonaires de longue durée - pour se concentrer sur les patients les plus malades. (Belga)