La NASA publie une INCROYABLE photo du soleil pour Halloween

Ce 31 octobre, c'est Halloween. Une fête très importante aux Etats-Unis, que la NASA a choisi de célébrer à sa manière.

Lundi, la NASA a publié sur son compte Instagram une photo du soleil qui fait étrangement penser à Jack-o'-lantern, la fameuse tête de citrouille lumineuse d'Halloween. "Notre observatoire de la dynamique solaire a capturé cette image ultraviolette en octobre 2014, montrant les régions actives de notre étoile, explique la NASA en commentaire de la photo. Les régions actives de cette image apparaissent plus claires car ce sont des zones qui émettent plus de lumière et d'énergie. Ils sont les marques d'un ensemble complexe et intense de champs magnétiques planant dans l'atmosphère du soleil, la couronne."