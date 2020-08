La NASA tire un laser sur la Lune, et pour la première fois... elle reçoit une réponse (vidéo)

Depuis une dizaine d'années, des scientifiques de l'Agence aérospatiale américaine (NASA) lancent depuis la Terre des faisceaux laser sur un réflecteur lunaire. Ils ont annoncé lundi avoir reçu pour la première fois un signal de retour, un résultat encourageant qui pourrait améliorer les expériences laser utilisées pour étudier la physique de l'Univers.

Le réflecteur, un dispositif déposé sur la Lune afin de mesurer la distance qui la sépare de la Terre au moyen d'un faisceau laser, est monté sur le Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO), un vaisseau spatial qui étudie la Lune depuis 2009.

Les scientifiques utilisent des réflecteurs sur la Lune depuis l'ère Apollo (1961 - 1972) pour en savoir plus sur notre voisin le plus proche. Des décennies de réalisation de cette seule mesure ont conduit à des découvertes majeures.

L'une des plus grandes révélations est que la Terre et la Lune se séparent de 3,8 centimètres par an. Cet écart grandissant est le résultat d'interactions gravitationnelles entre les deux corps, a précisé la NASA.