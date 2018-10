La première conférence mondiale sur la pollution de l'air s'ouvre ce mardi à Genève

(Belga) La première conférence de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) sur la pollution de l'air s'ouvre ce mardi à Genève. Des centaines de scientifiques et représentants d'Etat se pencheront jusqu'à jeudi sur un problème de santé publique devenu majeur. A travers le monde, "neuf personnes sur dix respirent un air pollué, ce qui entraîne 7 millions de décès prématurés chaque année", selon l'institution onusienne.

Ces mardi et mercredi, des chercheurs et professionnels de la santé issus des quatre coins du globe exposeront les dernières connaissances sur les effets sanitaires de la pollution de l'air intérieur et extérieur. L'OMS reconnaît l'air vicié comme un "facteur de risque majeur" des maladies non transmissibles comme les cancers du poumon, les accidents vasculaires cérébraux (AVC), les infarctus ou encore les maladies du système respiratoire (broncho-pneumopathies, asthme, etc.). Selon l'institution, un tiers des décès imputables à ces affections est lié à la pollution de l'air, qui constitue pourtant un "risque évitable". Au cours de la conférence, les discussions porteront notamment sur le lien avec le dérèglement du climat et les synergies possibles avec différents secteurs. "De nombreuses stratégies d'atténuation des changements climatiques peuvent diminuer la pollution de l'air et inversement", souligne l'OMS. Si les émissions de polluants atmosphériques et de gaz à effet de serre sont deux phénomènes distincts, ils sont provoqués par les mêmes activités humaines: le transport, le chauffage, l'industrie, etc. Dans les pays à revenus faibles ou intermédiaires - qui paient le plus lourd tribut en termes de décès attribués à la pollution de l'air - l'utilisation du charbon et du bois pour cuisiner ou se chauffer reste une source majeure d'intoxication. Or l'amélioration de l'accès aux technologies et à l'énergie propre permettrait de réduire les émissions de polluants et de dioxyde de carbone (CO2), d'assainir l'air dans les foyers et d'éviter des millions de morts, selon l'OMS qui plaide pour davantage de coopération entre les secteurs de l'énergie et de la santé. Dans les pays industrialisés, le problème de la pollution atmosphérique se pose avec acuité dans les grandes villes. Le trafic automobile est pointé comme le principal émetteur de polluants dû à la combustion des carburants, Diesel en tête. Mais le chauffage domestique tient également sa part de responsabilité. Pour limiter les risques sur la santé, l'OMS a défini des valeurs limites de concentration en polluants dans l'air que les citoyens respirent. L'institution recommande notamment la limite annuelle moyenne de 10 microgrammes par mètre cube (µg/m³) en particules fines PM2,5, considérées comme les plus nocives. Or, de nombreuses mégapoles dépassent plus de dix fois ce seuil. Même l'Union européenne n'en fait pas grand cas, puisque le plafond est fixé à 25 µg/m3 en moyenne annuelle, alors que les particules fines entraînent 400.000 décès prématurés et des centaines de milliards d'euros de coûts de santé chaque année à travers l'Union. Sous la pression croissante des citoyens, les Etats sont toutefois de plus en plus nombreux à vouloir agir. Parmi ceux-ci, la Chine, l'Inde, le Mexique, la France mais aussi l'Union européenne, entre autres, ont annoncé leur participation à la conférence. Jeudi, l'ensemble des parties prenantes lanceront un "appel à une action urgente" en faveur d'un air respirable. L'OMS espère voir émerger "une ambition renforcée" et un accord en faveur d'un "mouvement mondial pour un air pur", dans lequel des ministres, maires, organisations intergouvernementales et acteurs non étatiques s'engagent à parvenir, d'ici 2030, à des niveaux de qualité de l'air conformes aux lignes directrices de l'institution onusienne. (Belga)