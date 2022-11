La première édition du Forum de la Culture durable a eu lieu à Namur

(Belga) La première édition du Forum de la Culture durable, réunissant quelque 150 acteurs issus de différents domaines (arts de la scène, musique, festivals, musées, cinéma, ...), a eu lieu mardi, au Delta, à Namur.

Le Forum de la Culture durable est une initiative de la plateforme EventChange.be, impulsée par l'asbl Pastoo, a qui l'on doit notamment les festivals Namur en mai et LaSemo. Son objectif est d'aider le secteur culturel à accélérer sa transition en réunissant ses acteurs pour qu'ils conçoivent ensemble les meilleures solutions possibles en matière de développement durable. Durant toute la journée, les forces en présence ont pu assister à des conférences et échanger sur des cas pratiques. Les thématiques étaient le numérique éco-responsable, l'alimentation durable, la gestion des déchets, la mobilité ou encore l'inclusion sociale. "Je pense pouvoir dire que cette journée a été très utile à tous les acteurs présents", s'est réjoui Samuel Chappel, directeur de l'asbl Pastoo. "Des festivals ont travaillé ensemble sur un plan de mobilité type pour amener le public à venir de manière plus durable. Une réflexion commune a aussi été menée en matière de réduction de la consommation énergétique, notamment autour de la rénovation des bâtiments et des incitants en la matière. Certains ont aussi envisagé la mutualisation d'infrastructures et de matériel." "En prime, chaque acteur s'est fixé trois objectifs concrets à atteindre en matière de durabilité, ce qui va stimuler tout le monde", a-t-il conclu.