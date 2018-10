La première maison Ronald McDonald de Belgique prend forme

(Belga) La première maison Ronald McDonald de Belgique pour enfants gravement malades prend doucement forme sur le site de l'UZ Brussel à Jette. Le gros oeuvre est déjà une réalité et d'ici fin septembre 2019, elle devrait être terminée.

"Il y a 365 maisons Ronald McDonald dans le monde mais celle-ci est la première en Belgique", explique Katia De Greve, House Manager. "Nous voulons fournir un endroit où les enfants et leurs parents pourront prendre un peu de repos et ainsi activer le processus de guérison". Le résultat de ce projet est un bâtiment passif de 10 chambres, construit à côté du Parking 1, dans un environnement vert et qui donne un sentiment d'ouverture grâce à de grandes fenêtres et à deux patios où les enfants pourront se détendre. Il y aura aussi un salon, une salle de jeux, une cuisine et un jardin communs. Les chambres privées où séjourneront les enfants malades et leurs parents donnent sur le bois adjacent et devraient créer une sensation de calme. "L'idée est de constituer un tampon avec l'environnement hospitalier typique", affirme l'architecte Luc Van Leuvenhage. (Belga)