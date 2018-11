La première "maison serre" de Belgique inaugurée à Rekkem

(Belga) La première "maison serre" de Belgique a été présentée mercredi à Rekkem (Menin, Flandre occidentale) notamment par l'association environnementale flamande Bond Beter Leefmilieu. Celle-ci organise le week-end prochain une bourse pour écoconstructeurs.

Une "maison serre" est une habitation à ossature bois construite à l'intérieur d'une serre en verre. Celle construite à Rekkem par l'architecte Koen Vandewalle, du bureau Kaseco, est la première du genre en Belgique. La construction est totalement autonome et ne doit dès lors pas être reliée aux réseaux d'eau, de gaz ou encore d'électricité. L'eau provient de la pluie qui tombe sur la serre. L'électricité est produite par des panneaux solaires installés sur cette même serre et le chauffage est à peine nécessaire, car la double couche (serre et toit) crée un petit microclimat à l'intérieur du logement. De plus, tout est construit avec des matériaux écologiques et recyclables. L'architecte y habitera et y travaillera dès le mois de janvier. "Ce projet offre de nombreuses possibilités tant pour les particuliers que pour les communes et les entreprises", affirme Koen Vandewalle. Selon lui, le concept est bon marché. Une maison traditionnelle d'environ 200.000 euros aura coûté 305.000 euros, notamment en eau et en électricité, après 35 ans. Selon ses calculs, il faut compter 250.000 euros de coûts énergétiques sur 35 ans pour sa "maison serre". (Belga)