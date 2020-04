La Première ministre finlandaise placée en quarantaine préventive

(Belga) La Première ministre finlandaise, Sanna Marin, a été placée en isolement préventif et travaillera depuis son domicile, un employé de ses services ayant été en contact avec une personne contaminée par le nouveau coronavirus, a indiqué jeudi le gouvernement.

Il s'agit d'une mesure préventive, a précisé le cabinet de la Première ministre. Ni la Première ministre, ni son employé ne présentent de symptômes mais Sanna Marin a tout de même été testée. L'employé n'a pas été directement en contact avec la Première ministre, ni avec la la famille de Mme Marin, ni même avec les plus proches conseillers de la Première ministre. Le gouvernement a indiqué que la possibilité que la Première ministre ait contracté le virus était "extrêmement faible" et que Sanna Marin continuerait à travailler normalement en utilisant la vidéoconférence et d'autres solutions techniques. Plus tard jeudi, elle devait par exemple participer au Sommet du Conseil européen par visioconférence. La Finlande enregistrait jeudi près de 4.300 cas de contamination au nouveau coronavirus et 155 décès. (Belga)