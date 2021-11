La prime fusionnée Renolution pour rénover le bâti bruxellois disponible dès janvier 2022

(Belga) Le gouvernement bruxellois a approuvé jeudi en première lecture le lancement de la prime Renolution, qui fusionne et réforme les primes Rénovation, Façades et Energie, ont annoncé vendredi les cabinets du ministre-président Rudi Vervoort, en charge de la Rénovation urbaine, et du ministre bruxellois en charge de l'Environnement, de la Transition climatique et de l'Energie Alain Maron.

Concrètement, dès janvier prochain, chaque candidat rénovateur n'aura plus qu'un seul interlocuteur à la Région pour sa demande de prime. Le budget des primes est porté à 53,6 millions d'euros pour 2022. "Les propriétaires et maîtres d'ouvrage ont besoin de soutien pour accélérer la rénovation et améliorer la qualité des travaux effectués. C'est un défi que rencontre toute l'Europe et c'est une priorité pour la Région", soulignent les cabinets des deux ministres à propos du futur dispositif centralisé de primes baptisé Renolution et qui soutient l'amélioration de la qualité environnementale des bâtiments existants. "Avec cette réforme, nous levons des freins à la rénovation et nous simplifions la charge administrative pour tous ceux qui s'engagent dans l'amélioration énergétique et le confort du bâti. C'est un travail de longue haleine qui aboutit enfin. La mise en place d'un seul régime de primes, d'une grille claire et simplifiée sur un portail unique permettra à chacun d'identifier directement et clairement les primes auxquelles il aura droit et de bénéficier d'un traitement unique et transparent", a commenté le ministre Maron. La réforme deviendra concrète au cours du premier trimestre 2022 pour les citoyens et tous les publics-cibles des actuelles primes Energie, Rénovation de l'habitat et Embellissement des façades. Elle entrera en vigueur le 1er janvier et sera formellement accessible via un guichet numérique unique dès le 1 mars 2022. (Belga)