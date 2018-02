La princesse Astrid assiste à la remise des prix Eurordis contre les maladies rares

(Belga) La princesse Astrid a assisté mardi soir à la cérémonie de remise des prix Eurordis, qui récompensent des individus et des sociétés pour leur contribution à la lutte contre les maladies rares.

Eurordis-Rare Diseases Europe regroupe plus de 700 associations de patients atteints d'une maladie rare. A l'occasion de la journée internationale des maladies rares, l'ONG a récompensé mardi soir à l'hôtel Plaza de Bruxelles plusieurs individus et compagnies qui font avancer la lutte contre ces affections. Parmi les lauréats figurent le professeur italien Michele De Luca (université de Modène) ainsi que le docteur allemand Tobias Hirch et leurs équipes. Ensemble, ils ont conçu un traitement expérimental contre une forme d'épidermolyse bulleuse, une maladie génétique de la peau. (Belga)