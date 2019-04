La province d'Anvers en phase rouge d'alerte incendie

(Belga) L'Agence flamande pour la nature et les forêts (Agentschap voor Natuur en Bos) a décrété le déclenchement de la phase rouge d'alerte incendie pour les réserves naturelles de la province d'Anvers. Le temps particulièrement sec et le vent d'est rendent en effet le risque d'incendie très élevé.

Il est donc déconseillé de se rendre dans ces zones naturelles et ce, au moins jusqu'à la fin des vacances de Pâques. Cette décision a été prise à l'issue d'une réunion avec les pompiers, les gardes forestiers et les gestionnaires des sites. "Avec cette météo, les réserves naturelles sont très populaires auprès des vacanciers. Nous ne pouvons pas interdire complétement l'accès mais nous comptons informer et sensibiliser le public afin de le déconseiller", souligne l'ANB. La province de Limbourg est, elle, en alerte orange.