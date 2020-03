La Russie est prête à accueillir davantage de rencontres de l'Euro 2020

(Belga) La Russie est prête à organiser davantage de matchs de l'Euro 2020 de football si nécessaire. Le vice-président du gouvernement russe Dmitry Chernyshenko a confié cette possibilité vendredi à l'agence de presse russe TASS. "Nous aimerions offrir à l'UEFA davantage de possibilités et pouvoir organiser un nombre de matchs supplémentaires dans notre pays", a-t-il déclaré.

L'Euro 2020 de football doit normalement se dérouler entre le 12 juin et le 12 juillet dans douze villes différentes en Europe. Cependant, en raison de la propagation de la pandémie de coronavirus, des doutes sur l'organisation de ce championnat d'Europe des nations de football se font jour. L'UEFA a annoncé mardi qu'il n'y avait actuellement aucune raison de douter que l'Euro aura lieu aux dates prévues, mais elle a annoncé jeudi qu'elle avait convoqué mardi prochain une réunion avec tous les pays membres et les Ligues de football pour discuter de la situation actuelle. Le report d'une année de la compétition, en juin 2021, a même été évoqué. La Russie organisera normalement trois matchs de groupe - dont les matchs Belgique-Russie (13 juin) et Belgique-Finlande (22 juin) - et un quart de finale à Saint-Pétersbourg. (Belga)