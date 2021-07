La saison des moustiques est lancée: que faire pour éviter les piqûres?

Avec les apéros en terrasse, les barbecues dans le jardin, les soirées dehors qui s'éternisent ou tout simplement les fenêtres qu'on laisse ouvertes le soir pour rafraîchir nos intérieurs, c'est le retour de la traditionnelle saison des piqûres de moustique.

Et certains sont plus atteints que d'autres. Cela dit, rien à voir avec ce que vous avez bu ou mangé! C'est un mythe de croire que de l'alcool ou de la nourriture sucrée rendent notre peau plus attirante pour les moustiques.

Deux éléments les attirent :

La respiration, le gaz carbonique (le CO2) que l'on va émettre quand on respire

Notre odeur corporelle: la composition de notre transpiration va être plus ou moins attractive pour les moustiques

Trois conseils pour éviter les piqûres :