La sécheresse toujours bien présente en Wallonie

(Belga) La sécheresse en Wallonie est toujours bien présente malgré les précipitations de ces dernières semaines, a constaté mercredi la cellule ad hoc du centre régional de crise de Wallonie (CRC-W). Certaines mesures de restriction d'activités ou d'usage de l'eau ont été maintenues.

La cellule a fait le point sur la situation avec les représentants des services concernés du Service public de Wallonie, du secteur de production et distribution d'eau potable et du secteur de l'énergie. Il en est ressorti que les débits des cours d'eau, les niveaux des nappes souterraines ainsi que les volumes stockés dans les barrages-réservoirs sont en baisse constante. De plus, les prévisions météo de l'IRM, pour la semaine à venir, annoncent des précipitations faibles (une dizaine de millimètres) avant un retour à un temps sec. Les acteurs publics ont dès lors confirmé un certain nombre de décisions en conséquence. (Belga)