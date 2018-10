La semaine du commerce équitable sous le signe d'un secteur cacaoyer durable

(Belga) La semaine du commerce équitable, qui démarre ce mecredi jusqu'au 10 octobre, sera l'occasion pour Oxfam Magasins du monde de lancer une pétition pour un secteur du cacao plus respectueux des droits humains et de l'environnement. L'organisation souhaite que la Belgique, en tant que deuxième exportateur de chocolat au monde, prenne ses responsabilités.

"Les entreprises et les gouvernements sont conscients de ces fléaux. Pourtant le travail des enfants et la déforestation massive ne diminuent pas. Que du contraire. Tant qu'on ne s'attaque pas à la source du problème c'est-à-dire à l'extrême pauvreté des agriculteurs, rien ne changera", souligne Pierre Santacatterina, directeur-général d'Oxfam-Magasins du monde. Le Ghana et la Côte d'Ivoire représentent 60% de la production de cacao mondial et pourtant un paysan ne gagne que 0.67 euro par jour. En outre, plus de deux millions d'enfants fournissent un travail lourd et dangereux dans les champs et les plantations. Enfin, 85% des forêts de la Côte d'Ivoire ont disparu, dont 30% dû à la culture du cacao entre 1990 et 2015. Trois enjeux dès lors, selon Oxfam: garantir un salaire décent pour les cultivateurs de cacao, interdire le travail des enfants et mettre fin à la déforestation dans la forêt tropicale ouest-africaine. Le 13 octobre, Oxfam invite les citoyens à se rendre dans un de ses magasins afin de signer sa pétition. Ils pourront aussi y échanger un pot de pâte à tartiner vide et propre (de n'importe quelle marque) contre un de la marque Oxfam Fair Trade gratuit. (Belga)