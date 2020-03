La soirée de clôture du Télévie reportée au 5 septembre

(Belga) Au vu des circonstances liées au Coronavirus, RTL Belgium et le FNRS ont décidé de reporter la soirée de clôture du Télévie (initialement prévue ce 25 avril) au samedi 5 septembre au Lotto Mons Expo, indiquent-ils jeudi dans un communiqué.

D'autres événements Télévie sont aussi reportés dont le Télévie en Fête, les prochaines représentations de la pièce de théâtre et d'autres actions liées à la soirée de clôture. Pour Philippe Delusinne, CEO de RTL Belgium, c'était la seule décision à prendre. "Le Télévie, c'est un combat de plus de 30 ans pour faire gagner la vie. Il est dès lors inconcevable que des événements liés au Télévie puissent nuire d'une quelconque façon à la santé des participants, des témoins, des spectateurs ou des artistes présents à ces événements", a-t-il justifié. "Les chercheurs et projets de recherches financés par les Télévie précédents se poursuivent bien sûr normalement", précise la secrétaire générale du FNRS, Véronique Halloin. "Les nouveaux, qui seront financés par cette édition 2020, démarreront encore cette année. Le conseil d'administration du FNRS en précisera le calendrier prochainement". L'ensemble des événements Télévie seront reprogrammés ultérieurement, en ce compris les représentations de la pièce de théâtre pour laquelle la plupart des dates ont pu être refixées en juin. (Belga)