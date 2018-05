La SPA lance un "SOS adoption" à deux mois des vacances d'été

Confrontée à une baisse inédite des adoptions et à des refuges pleins, la SPA lance un "SOS adoption" en organisant une opération "Portes ouvertes" le week-end des 2 et 3 juin, a-t-elle annoncé lundi.

A deux mois des vacances d'été, "les refuges sont pleins et confrontés à une baisse inédite des adoptions de 10 % sur les 4 premiers mois de l’année", s'alarme la SPA dans un communiqué rappelant que "l’été est une période critique puisque 1/3 des abandons a lieu entre juillet et août".

Et pour inciter les Français à venir adopter dans ses 63 refuges et ses Maisons SPA, pour ses journées "Portes Ouvertes", la SPA a opté pour une campagne d'affichage positive avec le slogan "Savez-vous qu’adopter rend heureux ?".

"Vivre avec un animal est stimulant et son amour inconditionnel peut même apaiser et guérir certains maux chez les humains. L’animal est donc un vecteur de bien-être et certains refuges organisent des séances de médiation animale auprès de personnes fragilisées", estime Natacha Harry, présidente bénévole de la SPA.