La spin-off de l'ULg Revatis concrétise sa volonté de créer une entreprise en Inde

(Belga) Revatis, spin-off de l'Université de Liège spécialisée dans la médecine générative des chevaux, a officialisé jeudi la concrétisation d'une co-entreprise avec une émanation de la firme indienne Pulse Pharmaceuticals. Le ministre-président wallon Willy Borsus (MR) était présent pour l'occasion dans ses locaux. Le but est d'étendre ses technologies à la médecine humaine. Cet accord entre entreprises est la suite de contact établis en novembre dernier lors d'une mission économique en Inde.

Cette co-entreprise se traduira par la création d'une nouvelle société dans ce pays d'Asie, dans laquelle la spin-off wallonne disposera de 50%. Revatis, basée dans le centre d'entreprises scientifiques Novalis d'Aye (Marche-en-Famenne), dispose d'une licence exclusive sur une technique dans le domaine des cellules souches. Elle dispose du support de l'Awex (Agence wallonne à l'exportation et aux investissements étrangers) et de la Sofinex (structure d'appui aux exportations). La spin off entend profiter de son expertise pour ce nouveau débouché en Inde. "La mise de départ est d'un million d'euros", détaille Didier Serteyn, CEO de Revatis. Le traitement de l'arthrose est l'une des nouvelles applications possibles déjà évoquée. (Belga)