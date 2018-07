La Suède face au risque "extrême" de nouveaux incendies à l'approche de la canicule

(Belga) Les autorités suédoises ont lancé lundi un appel à la vigilance face au risque "extrême" de nouveaux incendies à l'approche de la canicule qui menace de multiplier les feux de forêt, tandis que les moyens en hommes et en matériel sont déjà sous tension.

L'Agence suédoise de la protection civile MSB recensait lundi à la mi-journée 27 foyers actifs sur l'ensemble du territoire, deux fois moins que la veille. Mais au moins quatre restent hors de contrôle et les prévisions météo ne jouent pas en faveur des soldats du feu. Le risque est jugé "extrême" en particulier dans le sud de la Suède où le thermomètre pourrait atteindre 35°C localement dans les prochains jours, sans espoir de pluie. "Le risque s'annonce extrême" pour tout le sud de la Suède à partir de Stockholm, a prévenu au cours d'une conférence de presse la responsable des opérations de MSB, Britta Ramberg. Selon l'agence, l'interdiction d'allumer des feux ou des barbecues n'est pas respectée. "Soyez responsables. Si vous déclenchez un feu, vous serez poursuivis", a-t-elle averti. Sous-équipée pour des incendies de cette ampleur, la Suède a sollicité l'aide de ses voisins en activant le Mécanisme européen de protection civile, ainsi que le Centre euro-atlantique de coordination des réactions en cas de catastrophe qui depend de l'Otan. L'Italie, l'Allemagne, la Norvège, le Danemark et la France ont répondu à l'appel en envoyant hommes et matériel. Dimanche, 139 pompiers polonais et leurs 44 camions sont arrivés dans la province du Jämtland (centre), acclamés à leur passage par les habitants. (Belga)