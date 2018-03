La taille moyenne des femmes et des hommes n'augmente plus dans la plupart des pays: voici les chiffres

L'Institut de recherche biomédicale et épidémiologie du sport (IRMES) en France a publié les résultats d'une étude montrant que la taille moyenne des femmes et des hommes commence à stagner après qu'elle a fortement augmenté au siècle passé. Entre 1896 et 1996, les femmes ont gagné 8 centimètres et les hommes 9 centimètres. Mais désormais, on semble atteindre un plafond. "Il y a probablement encore quelques millimètres à gagner dans les prochaines décennies, mais il est très peu probable que nous arrivions à une taille moyenne de 2,50 mètres. La génétique nous contraint dans un cadre particulier, celui de notre espèce. On doit rester dans ces valeurs compatibles avec la physiologie. Il est très probable que cette stagnation soit liée à l'atteinte des maxima génétiques, car pendant deux siècles nous avons pu développer tout ce potentiel en repoussant les limites de l'environnement", expliquait Jean-François Toussaint, le directeur de l'IRMES, à France info (lire son interview complète).

Quels sont nos tailles moyennes? Voici les chiffres de 2014 pour quelques pays dont la Belgique (source: Wikipédia). Nous figurons parmi les homo sapiens les plus grands de la planète, juste derrière les Pays-Bas.





Taille moyenne à l'âge de 18 ans en 2014 (Homme - Femme)(Source: Wikipédia)

Hollande 1,825 m - 1,687 m

Belgique 1,817 m - 1,655 m

Allemagne 1,799 m - 1,659 m

Finlande 1,796 m - 1,659 m

Australie 1,792 m - 1,659 m

Canada 1,781 m - 1,639 m

États-Unis 1,765 m - 1,676 m





De même, l'espérance de vie maximale semble elle aussi ne plus devoir progresser de manière marquée selon l'étude de l'IRMES. Si le nombre de centenaires dessine une courbe ascensionnelle, le pic reste le même, toujours occupé par Eugène Calment, morte en 1997 à l'âge de 122 ans et 164 jours.