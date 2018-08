La traditionnelle "nuit des chauves-souris" ce samedi en Wallonie et à Bruxelles

(Belga) La traditionnelle "nuit européenne des chauves-souris" débutera au crépuscule samedi. De nombreuses activités sont prévues à Bruxelles et en Wallonie, sur une trentaine de sites: écoute des chants par le biais de détecteurs d'ultra-sons et observation de vols à l'aide de touches à longue portée, précise l'association de protection de la nature Natagora.

Les points de ralliement se situent un peu partout en Wallonie et à Bruxelles. A travers des balades nocturnes, animations pour enfants, films, expositions et autres activités, les participants sont invités à partir à la rencontre de ces petits mammifères. Ceux-ci s'avèrent très utiles en consommant, par exemple, d'importantes quantités d'insectes nuisibles (moustiques) et en participant à la pérennisation de la biodiversité. Le fait d'hiberner dans des endroits souvent insolites contribue aussi à entretenir l'aura de mystère qui les entoure. L'habitat des chauves-souris est menacé par de nombreuses entraves comme les nuisances occasionnées par les routes, les excès de lumière ou encore l'arrachage de haies, explique Natagora. Par ailleurs, la fragmentation de l'habitat, qui touche évidemment aussi d'autres espèces, constitue un frein sérieux à la mobilité de la faune. D'après des observations scientifiques réalisées récemment, 24 espèces de chauves-souris ont été recensées à Bruxelles et en Wallonie. Il y en aurait 950 de par le monde. Une chauve-souris vit en moyenne une dizaine d'années avec un record de longévité observé à 32 ans. Toutes les infos et le programme via nec.natagora.be ou au 081/83.03.34. (Belga)