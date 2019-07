La Ville de Bruxelles et l'ULB regroupent leurs hôpitaux

(Belga) L'ULB et la Ville de Bruxelles vont regrouper leurs hôpitaux Erasme et CHUB (Saint-Pierre, Brugmann, Bordet et l'hôpital des enfants), écrit Le Soir, vendredi.

La création du Grand hôpital universitaire bruxellois (GHUB, nom provisoire) fait l'objet d'un accord des autorités politiques et académiques, qui espèrent le concrétiser au 1er janvier prochain. Il ne manque plus que la signature des conseils médicaux au bas du contrat. A l'origine du rapprochement, la volonté de créer un "cancéropôle" du 21e siècle en réunissant les équipes de Bordet et d'Erasme. La décision a été prise en 2005, mais au fil des discussions, les directions des trois autres hôpitaux de la Ville ont demandé à pouvoir rejoindre la nouvelle structure. L'objectif est triple: l'amélioration de la qualité des soins, du développement de l'enseignement et de la recherche, grâce au regroupement des équipes cliniques, de recherche clinique et facultaire. (Belga)