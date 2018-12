La voiture reste le moyen de transport numéro un en Belgique

(Belga) Que ce soit en nombre de déplacements ou en distance, le mode de transport le plus souvent utilisé en Belgique demeure la voiture personnelle, selon une vaste enquête menée en 2017 auprès de 10.632 personnes par le SPF Mobilité et Transports et l'institut Vias. En nombre de déplacements, la voiture représente à elle seule 61% des déplacements, contre 14% pour la marche, 12% pour le vélo et 11% pour les transports en commun (train, métro, tram ou bus).

Toutefois, en comparaison avec les précédentes enquêtes menées en 2001 et 2012, il s'agit d'une diminution. En effet, en 2012, 65% des déplacements étaient effectués en voiture. Cette diminution profite au vélo, qui représentait en 2017 12% des déplacements contre 8% en 2012, et aux transports en commun (de 9% en 2012 à 11% en 2017). La marche à pied est par contre moins pratiquée (14% des déplacements en 2017 contre 16% en 2012). Des différences notables de comportement sont constatées entre les trois régions du pays. A Bruxelles, la voiture est utilisée par une minorité (46%), alors que les transports en commun et la marche sont chacun choisis pour 24% des déplacements. En Flandre, la part du vélo reste remarquable par rapport aux autres Régions (18% des déplacements contre 4% à Bruxelles et 2% en Wallonie). C'est en Wallonie que la voiture est la plus utilisée (73% des déplacements). (Belga)