La Wallonie accorde un permis pour l'exploitation de 24 MW à la centrale des Awirs

(Belga) Electrabel a obtenu le permis d'environnement l'autorisant à exploiter des groupes électrogènes d'une puissance totale de 24 MW sur le site de la centrale des Awirs à Flémalle tout au long de l'hiver, indique mercredi Engie.

Mardi, la centrale au gaz de Vilvorde, d'une capacité de 255 MW, avait déjà été remise en fonctionnement et produira de l'électricité durant l'hiver. Désormais, grâce à la centrale des Awirs, cette capacité additionnelle fait partie des solutions dégagées par Electrabel pour un total de 750 MW. "Electrabel a introduit toutes les demandes de permis tant au niveau fédéral que régional afin d'exploiter des capacités de production additionnelles en Flandre et en Wallonie (groupes électrogènes, turbines et moteurs à gaz)", souligne Engie. (Belga)