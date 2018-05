La Wallonie compte 240 zones de réserves naturelles protégées: voici la plus vaste du Brabant wallon

On dénombre 240 zones "Natura 2.000", des réserves naturelles protégées, en Wallonie. Ces réserves ont aujourd'hui 26 ans. Mais qu'apportent-elles au paysage et à la biodiversité ? Un reportage de Simon Breem et Michel Herinckx pour RTLinfo.

L'organisation "Natura 2.000" propose de découvrir les trésors cachés du domaine du château de La Hulpe. La zone protégée mise à l'honneur ce lundi est la réserve naturelle de Nysdam. De nombreux visiteurs se sont déplacés pour cette visite exceptionnelle. "C'est très intéressant. J'habite tout près d'ici, c'est une partie du parc que je n'ai jamais visitée. C'est toujours intéressant de voir ce qu'on y fait et la raison pour laquelle on ne peut pas y venir d'habitude", a confié un visiteur.



Cette réserve de 45 hectares est la plus vaste du Brabant wallon. Sa préservation permet la survie de nombreuses espèces. "La zone est exceptionnelle car on y retrouve une série d'espèces qui sont en danger. Notamment toutes les espèces d'oiseaux liées au grand plan d'eau. On a des massifs, donc vraiment des îlots de conservation au sein de la forêt, avec des très vieux arbres", a expliqué Julien Taymans, président de Natagora Brabant wallon.







Pour ses 26 ans, "Natura 2000" proposait aussi de nombreuses activités de sensibilisation à la préservation de la nature. Mais cette préservation est parfois compliquée à mettre en oeuvre. "Les difficultés résident dans le fait que Natura 2000 conserve de nombreux propriétaires privés, de nombreux agriculteurs, et qu'il y a lieu de concilier les activités de gestion de la forêt, les activités de gestion des milieux agricoles avec la conservation de la nature", a détaillé Philippe Van Asbroek, responsable communication Natura 2000.



"Natura 2000" est le plus grand réseau de réserves naturelles au monde. En Wallonie, 220.000 hectares sont concernés.