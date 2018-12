La Wallonie réfléchit à un plan pour mieux protéger la biodiversité

(Belga) Près de 500 personnes issues des milieux associatifs et de la recherche, des administrations et des pouvoirs locaux ont assisté mardi à la journée de lancement des "Ateliers de la biodiversité", organisés conjointement par le ministre de l'Agriculture et la Nature, René Collin, et la Fédération Inter-Environnement Wallonie (IEW). "L'objectif est de parvenir à une série de recommandations que le ministre soumettra au parlement avant la fin de la législature", affirme son porte-parole.

Agriculture industrielle, usage intensif de pesticides, urbanisation galopante,... Les pressions exercées par l'homme sur la nature mettent la biodiversité à rude épreuve. En Wallonie, la situation est jugée "très préoccupante" pour les populations d'oiseaux, notamment. "Les champs ne chantent plus", regrette Jean-Yves Paquet, responsable des recherches chez Natagora. D'après l'association de défense de la nature, les oiseaux des milieux agricoles perdent en moyenne 3% de leurs effectifs par an depuis 28 ans. Dans les forêts, "certaines espèces reviennent, mais il reste encore beaucoup d'efforts à faire", indique Corentin Rousseau, gestionnaire de projet au WWF. Selon lui, "il existe déjà beaucoup d'initiatives locales favorables à la biodiversité, mais il faut les généraliser. C'est ce qui fait défaut à l'heure actuelle". Comme le climat, "la biodiversité doit être placée au cœur des préoccupations politiques", ajoute-t-il encore. Ouverts ce mardi à Liège, les "Ateliers de la biodiversité" doivent jeter les bases d'un débat constructif. Face au déclin de la biodiversité et la dégradation des habitats, "la mobilisation de tous les acteurs, publics et privés, à toutes les échelles est nécessaire", affirme le ministre René Collin. L'exercice se poursuivra au premier trimestre 2019 et devrait aboutir à la constitution d'un nouveau "Plan Nature et Biodiversité" pour la Wallonie. (Belga)