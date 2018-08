Lancement d'un label "chiens admis" et d'une zone clôturée à l'occasion de Dogitup BXL

(Belga) La nouvelle plateforme citoyenne Dogitup organisait ce dimanche sur le quai au Bois à brûler et le Marché aux poissons la première édition de Dogitup BXL, un événement dédié aux chiens de la capitale avec plusieurs activités à leur intention. A cette occasion, ont été inaugurés un label "Dog Welcome" pour les commerçants du quartier ainsi qu'une "City Dog Zone", une zone clôturée éphémère où les meilleurs amis de l'homme pourront se défouler.

L'espace situé dans le parc qui prolonge le Marché aux poissons a été ouvert officiellement par la secrétaire d'Etat bruxelloise en charge du bien-être animal, Bianca Debaets. Il sera testé pendant un mois, avec le soutien de Bruxelles-Ville et son échevin Geoffroy Coomans de Brachène. L'initiative du projet revient à Muriel Douchain, une habitante de Bruxelles-Ville qui est devenue il y a quelque mois propriétaire d'un chien. "Je me suis vite aperçue qu'avoir un chien en ville engendrait pas mal de problèmes. Les rues sont souvent jonchées de déchets qui peuvent être dangereux pour les chiens, quand elles sont bondées les gens risquent de marcher sur leurs pattes, il est difficile de se faufiler entre toutes les terrasses et les chiens ne sont pas admis dans bon nombre de commerces. De plus, il n'est pas facile de trouver un lieu où on peut se promener avec son chien et lui faire rencontrer d'autres chiens", explique-t-elle. Pour faciliter la vie des propriétaires et améliorer celle des chiens de la capitale, Muriel Douchain a lancé la plateforme Dogitup. Le but est de construire un réseau où seront échangés conseils et bons plans, où seront proposés des services gratuits, ainsi que d'interpeller les autorités au sujet d'éventuelles difficultés. Une page Facebook a déjà été créée. (Belga)