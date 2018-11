Le 4e salon du psoriasis se tiendra ce samedi à Auderghem

(Belga) Le 4e salon du psoriasis, organisé par l'association de patients "Psoriasis-contact", ouvrira ses portes ce samedi, de 10H00 à 18H00, au Centre culturel d'Auderghem situé boulevard du Souverain.

Près de 400.000 personnes, soit 1 personne sur 30, souffrent en Belgique de psoriasis ou d'arthrite psoriasique. Cette maladie de la peau, d'origine auto-immune, est encore méconnue du grand public. Elle est à tort considérée comme contagieuse ou comme une manifestation d'origine psychologique. Le psoriasis est en fait une maladie inflammatoire de la peau caractérisée par l'apparition d'épaisses plaques qui se détachent sous forme d'écailles blanches. Le salon propose une série de conférences, des ateliers et différents stands tenus par des acteurs de la prise en charge du psoriasis. Il est placé sous le thème "Vous n'êtes pas seul ! ". Cet événement d'accès libre et gratuit vise à favoriser les rencontres et les échanges, à lutter contre le sentiment de rejet, ainsi qu'à diffuser de l'information. La première conférence expliquera le fonctionnement de la maladie et fera le point sur l'avancée de la recherche et les nouveaux traitements développés. La seconde sur le temps de midi s'attardera sur les liens qui existent entre le psoriasis et l'arthrite psoriasique. Elle sera suivie par un exposé sur les maladies associées au psoriasis. Dans l'après-midi, une conférence détaillera les traitements locaux et une seconde considèrera l'exposition au soleil. L'ASBL Psoriasis-contact est une association regroupant des patients et des personnes concernées par le psoriasis. Animée par des bénévoles, elle est active à Bruxelles et en Wallonie depuis 10 ans. Ses principaux objectifs sont d'informer le grand public et d'aider les personnes atteintes à mieux vivre avec la maladie au quotidien. (Belga)