Le bilan de l'épidémie causée par le coronavirus dans le monde

(Belga) Le nouveau coronavirus a fait au moins 5.796 morts dans le monde depuis son apparition en décembre, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles dimanche à 9h00 GMT.

Plus de 154.620 cas d'infection ont été dénombrés dans 139 pays et territoires depuis le début de l'épidémie. Ce nombre de cas diagnostiqués ne reflète toutefois qu'imparfaitement la réalité, les pays ayant des politiques de tests et des critères de comptabilité plus ou moins restrictifs. Depuis le comptage réalisé la veille à 17h00, 32 nouveaux décès et 2.839 nouveaux cas ont été recensés dans le monde. La Chine (sans les territoires de Hong Kong et Macao), où l'épidémie s'est déclarée fin décembre, a dénombré au total 80.844 cas, dont 3.199 décès et 66.911 guérisons. Vingt nouveaux cas et dix nouveaux décès ont été annoncés entre samedi et dimanche. Ailleurs dans le monde, on recensait dimanche à 9h00 un total de 2.597 décès (22 nouveaux) pour 73.780 cas (2.819 nouveaux). Les pays les plus touchés après la Chine sont l'Italie avec 1.441 morts pour 21.157 cas, l'Iran avec 611 morts (12.729 cas), l'Espagne avec 183 morts (5.753 cas), et la France avec 91 morts (4.499 cas). Depuis samedi à 17h00, la République centrafricaine et les Seychelles ont annoncé le diagnostic de premiers cas sur leur sol. L'Asie totalisait, dimanche à 9h00, 91.707 cas (3.317 décès), l'Europe 44.747 cas (1.786 décès), le Moyen-Orient 14.011 cas (625 décès), les États-Unis et le Canada 3.128 cas (52 décès), l'Amérique latine et les Caraïbes 448 cas (6 décès), l'Océanie 303 cas (3 décès) et l'Afrique 280 cas (7 décès). Ce bilan a été réalisé à partir de données collectées par les bureaux de l'AFP auprès des autorités nationales compétentes et des informations de l'Organisation mondiale de la santé (OMS). (Belga)