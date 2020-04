Le bilan de la pandémie dans le monde

(Belga) La pandémie du nouveau coronavirus a fait au moins 96.344 morts dans le monde depuis son apparition en décembre en Chine, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles vendredi à 13h00 HB.

Plus de 1.605.250 cas d'infection ont été officiellement diagnostiqués dans 193 pays et territoires depuis le début de l'épidémie. Ce nombre de cas diagnostiqués ne reflète toutefois qu'une fraction du nombre réel de contaminations, un grand nombre de pays ne testant plus que les cas nécessitant une prise en charge hospitalière. Parmi ces cas, au moins 331.000 sont aujourd'hui considérés comme guéris. L'Italie, qui a recensé son premier décès lié au coronavirus fin février, est le pays le plus touché en nombre de morts avec 18.279 décès pour 143.626 cas. 28.470 personnes sont considérées comme guéries par les autorités italiennes. Après l'Italie, les pays les plus touchés sont les États-Unis avec 16.686 morts pour 466.299 cas, l'Espagne avec 15.843 morts (157.022 cas), la France avec 12.210 morts (117.749 cas), et le Royaume-Uni avec 7.978 morts (65.077 cas). La Chine (sans les territoires de Hong Kong et Macao), où l'épidémie a débuté fin décembre, a dénombré au total 81.907 cas (42 nouveaux entre jeudi et vendredi), dont 3.336 décès (1 nouveau) et 77.455 guérisons. En nombre de cas, les États-Unis sont le pays le plus touché, avec 466.299 contaminations officiellement recensées, dont 16.686 décès et 26.522 guéris. Depuis jeudi à 21h00 HB, le Yémen a annoncé le diagnostic d'un premier cas sur son territoire. L'Europe totalisait vendredi à 13h00 HB 67.247 décès pour 826.389 cas, les États-Unis et le Canada 17.212 décès (486.992 cas), l'Asie 4.603 décès (130.415 cas), le Moyen-Orient 4.493 décès (91.327 cas), l'Amérique latine et les Caraïbes 2.090 décès (50.589 cas), l'Afrique 640 décès (12.260 cas), et l'Océanie 59 décès (7.282 cas). Ce bilan a été réalisé à partir de données collectées par les bureaux de l'AFP auprès des autorités nationales compétentes et des informations de l'Organisation mondiale de la santé (OMS). (Belga)