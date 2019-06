Le Blackfish en mer pour collecter des données sur les déchets en plastique

L'équipage du Blackfish a présenté vendredi à Ostende son voilier durable. En collaboration avec le WWF et l'Institut flamand de la mer (VLIZ), le bateau sillonnera la mer du Nord, l'Atlantique et la Méditerranée durant trois ans pour enquêter sur les déchets en plastique qui polluent les eaux marines.



Les échantillons récoltés par l'équipage du Blackfish seront analysés dans les laboratoires du VLIZ. Le voilier est par ailleurs équipé d'un récepteur qui lui permettra de participer à l'étude et à la cartographie d'animaux marins comme les anguilles, les morues et les bars.

Le Blackfish, qui a déjà reçu un chèque de 500 euros du WWF, mène parallèlement une campagne au profit de l'organisation environnementale, et appelle à verser des dons pour financer la recherche sur les océans.

En 2021, il participera à la compétition transatlantique "Transquadra".

Le Blackfish a été conçu pour minimiser son impact sur l'environnement. Il utilise uniquement l'énergie du vent, sa coque a été traitée avec une peinture écologique et l'intérieur est composé à 50% de matériaux recyclés.