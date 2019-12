Le cannabis à usage médical dans les pharmacies au Brésil

(Belga) Les autoritiés sanitaires du Brésil ont approuvé mardi la fabrication en laboratoire et la vente en pharmacie sous ordonnance de produits à base de cannabis à usage médical.

Annoncée dans le Journal officiel, la fabrication de "produits à base de cannabis" et leur mise restreinte sur le marché sera effective dans trois mois, a indiqué l'Agence nationale de vigilance sanitaire (Anvisa). L'Anvisa ne s'est pas encore prononcée sur les règles qui régiront la culture du cannabis à usage médical. Le président d'extrême droite Jair Bolsonaro s'était prononcé en faveur du cannabis à usage médical mais "ne veut pas de failles dans la législation qui seraient utilisées pour cultiver et consommer de la marijuana", avait déclaré en août son porte-parole Otávio Rêgo Barros. Depuis 2015, l'Anvisa autorise l'importation, à des fins médicales, de produits à base de cannabidiol (CBD), utilisé notamment dans le traitement de la douleur, de l'épilepsie et d'autres maladies chroniques. La nouvelle réglementation concerne deux types de produits: ceux ayant une concentration supérieure à 0,2% de THC (Tétrahydrocannabinol, psychotrope présent dans le cannabis) pour les patients en phase terminale ou ayant épuisé tous les recours médicaux traditionnels, et les produits dont la concentration est inférieure à 0,2%. (Belga)