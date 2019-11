Le Centre d'expertise des soins de santé veut impliquer les patients dans ses recherches

(Belga) Le Centre fédéral d'Expertise en Soins de Santé (KCE) cherche à savoir comment il peut impliquer les patients de manière structurelle et cohérente dans ses études, annonce-t-il mercredi dans un communiqué. Le KCE estime en effet que les patients possèdent des connaissances spécifiques, "l'expertise du vécu", puisqu'ils sont confrontés aux conséquences physiques, émotionnelles et financières de leur maladie.

Dans ce but, le KCE va formuler 18 prises de position sur le sujet, sur la manière dont il entend impliquer les patients le plus possible dans ses études, afin d'améliorer la qualité de ses recherches sur les aspects qui les concernent. La prochaine étape sera l'élaboration d'un guide méthodologique proposant des recommandations pratiques. (Belga)