Le Centre de crise national appelle au don de plasma pour la Croix-Rouge

(Belga) La Croix-Rouge de Belgique est à la recherche de donateurs de plasma, a rappelé vendredi le porte-parole interfédéral Yves Van Laethem lors du point presse du Centre de crise. Outre les critères habituels pour pouvoir faire un tel don, les personnes recherchées doivent aussi être guéries du Covid-19. Le plasma collecté sert à deux études belges visant à établir "si les anti-corps développés par les personnes guéries peuvent aider les patients sévèrement atteints en phase aiguë de la maladie".

Si les résultats de ces études menées par l'UZ Louvain et le CHU de Liège se révèlent positifs, "cette thérapie pourrait être un appoint essentiel pour les patients en phase aiguë, pour lesquels nous ne disposons pas encore de médicaments qui puissent éliminer le virus", souligne M. Van Laethem. "Sans nouveaux donateurs, ces études devront être suspendues puisqu'actuellement les stocks de plasma s'épuisent". La Croix-Rouge recherche des donateurs majeurs en bonne santé, guéris du coronavirus et qui ne présentent plus aucun symptôme depuis 17 jours. Pour des raisons immunologiques, les femmes ayant déjà eu une grossesse (arrivée à terme ou non) ne peuvent pas participer. Les volontaires qui répondent aux critères et désireux de participer peuvent prendre contact avec leur médecin traitant ou avec le service du sang de la Croix-Rouge de Belgique via le site www.plasmacovid19.be ou au numéro 081/58.59.88. (Belga)