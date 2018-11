Le CESE veut que 40% du budget européen aille à la lutte contre le changement climatique

(Belga) Le Comité économique et social européen (CESE), organe consultatif représentant la société civile européenne, se prononce, dans un avis adopté à quelques semaines de la COP24 à Katowice, pour que l'UE consacre en moyenne 40% de son budget global 2021-2027 à la lutte contre le réchauffement climatique.

Dans sa proposition de budget pluriannuel, la Commission suggère quant à elle de faire passer de 20 à 25% la part consacrée au climat tandis que le Parlement européen propose 30%, souligne-t-on au CESE, qui se veut dès lors "à la pointe" de l'ambition climatique européenne. "C'est le rôle du CESE de se mettre au-dessus de la mêlée et de tracer des lignes d'horizon sur le long terme", a souligné mercredi au cours d'un point presse Rudy De Leeuw, rapporteur de le l'avis adopté par le CESE et par ailleurs président de la Confédération européenne des syndicats (CES) mais aussi ancien président de la FGTB. Dans son avis intitulé "Pacte européen finance-climat", le CESE souligne qu'il sera nécessaire d'investir l'équivalent de 1.115 milliards d'euros par an dans l'UE à partir de 2021 pour atteindre les objectifs européens en matière de climat à l'horizon 2030. Pour ce faire, il convient notamment de "verdir" davantage la finance et de "stopper tout encouragement à des projets préjudiciables au climat et/ou contraires à l'accord de Paris", poursuit l'avis, qui défend la mise en place au niveau européen d'un "label vert" pour les investissements dans des projets durables. La BCE pourrait également jouer un rôle plus prononcé, dans le cadre de son assouplissement quantitatif, en rachetant des obligations émises par la Banque européenne d'investissement (BEI) qui jouerait un rôle de véritable "agence financière en matière de développement durable", selon Rudy De Leeuw. "L'assouplissement quantitatif deviendrait qualitatif". L'avis souligne également l'importance d'une transition juste dans le cadre du passage à une économie décarbonée. "Il ne faut jamais détruire un emploi sans en créer un autre", estime encore Rudy De Leeuw, tout en soulignant l'importance de l'accompagnement et du soutien aux travailleurs et régions touchés par la transition. (Belga)